Пермь, 28 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В аэропорту Перми задержано три авиарейса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Причиной назван туман.

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Утром 28 февраля из-за плохой видимости вследствие тумана в аэропорту «Большое Савино» не смог приземлиться самолет из Сочи. Лайнер перенаправлен на запасной аэродром в Уфу. Сейчас борт готовят к вылету в Пермь.

Вылет в Сочи из Перми задерживается. С задержкой в 2,5 часа вылетел самолет с пассажирами московский аэропорт «Шереметьево».