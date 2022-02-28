Москва, 28 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В понедельник, 28 февраля, в центре европейской части России ожидается атмосферное давление, которое будет на 20 мм рт. столба выше нормальных значений. Об этом 28 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Атмосфера

По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, в настоящее время в центре Европейской части России все ближе настоящая весна.

«Февраль был очень теплым, дневные температуры с 10 февраля были выше нулевой отметки. Однако, ощущения весны не было: мокрый снег с дождем, порывистый ветер», — сказал он.

Также Вильфанд отметил, что на указанной территории на сегодняшний день уже чувствуется скорый приход весны, так как погоду будет определять антициклон.

«Давление очень высокое с давлением выше нормы на 20 миллиметров ртутного столба», — добавил синоптик.

Кроме того, он указал на то, что солнечная погода и высокие облака в ближайшие дни в центре европейской части создадут «предчувствие весны» и добавил, что атмосферное давление начнет приближаться к нормальным значениям 2 марта, когда погода станет более облачной.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что в Москве и Подмосковье последние выходные дни зимы — 26 и 27 февраля — будут по-весеннему тёплыми.