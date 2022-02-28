Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновской области открыли мемориальную доску в честь Александра Гладкова, который геройски погиб 79 лет назад при обороне Ленинградской области. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Мемориальная доска в честь Александр Гладкова Ulyanovsk.sledcom.ru

Памятное сооружение появилось в рабочем посёлке Чердаклы. Мемориальная доска посвящена уроженцу посёлка Александру Степановичу Гладкову, которого в 1942 году призвали на фронт под Ленинград. Долгое время родные не знали о его судьбе, пока в 1967 году школьники не нашли в архиве письмо о героизме и обстоятельствах гибели бойца.

Это выяснилось из письма на имя председателя сельсовета, которое было направлено в 1944 году. В нём говорилось, что 2 февраля 1943 года 20-летний Александр Гладков был ранен при прорыве блокады Ленинграда, но смог добраться до дзота, закрыв его своим телом. Боец погиб, но ценой своей жизни обеспечил продвижение Красной Армии.

Выяснилось, что председатель сельсовета отправил письмо в архив, которое обнаружили спустя 23 года.

В мероприятии приняли участие и офицеры следственного управления СКР. В ведомстве отмечают, что «народная память — высшая награда для любого солдата», доказательством чего является мемориальная доска в честь бойца из Чердаклов:

«Она не позволит молодому поколению и всем нам забыть об отважном земляке, который с честью исполнил свой воинский долг. Александр Гладков — тот человек, на которого стоит равняться», — подчёркивают в следственном управлении СКР по Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновской области открыт мемориал в честь погибших при исполнении долга сотрудникам спецподразделений Росгвардии.

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