Томск, , 08:27 — REGNUM Спикер думы Томска Чингис Акатаев второй раз за полгода заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в «Телеграм», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Какие бы не принимались меры безопасности, к сожалению 100% гарантию не даст никто. В конце лета довольно тяжело переболел ковидом. Был уверен, что со мной такого больше не повториться. Однако, как оказалось, это не так», — отметил он.

Очередной тест на коронавирус показал положительный результат. В связи с этим он призвал томичей беречь себя.

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