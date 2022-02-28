Самара, 28 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР, которые были распределены по пунктам временного размещения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области

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Сообщается, что в каждом пункте временного размещения организованы мобильные пункты центров занятости, в которых предлагаются вакансии для временного трудоустройства: 15 прибывших выказали желание трудоустроиться. С 28 февраля четыре человека выходят на работу, еще шесть человек трудоустроят в ближайшее время.

«Это очень важно, чтобы люди, которые хотят работать, были трудоустроены», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Самарский губернатор поблагодарил специалистов, которые помогают прибывшим жителям Донбасса: «Большое, важное дело делаем. Главное, чтобы людям было комфортно».

Отмечается, что особое внимание уделяется детям: среди вынужденных переселенцев шесть младенцев до года. В пунктах временного размещения оборудованы детские комнаты, где с детьми занимаются педагоги и волонтеры.

Для 44 школьников, которые проживают на базе отдыха «Дубки» в Самаре с 28 февраля будет организован образовательный процесс. Их примет школа №43. Для доставки ребят в школу будет организован транспорт.

Азаров осмотрел жилые корпуса и столовую, где организовано четырех разовое питание. В пункте временного размещения работает медкабинет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 февраля в Самарскую область прибыл поезд с 266 вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. В Самарской области для помощи всем прибывающим из ДНР и ЛНР в регион работает «горячая линия» министерства социально-демографической и семейной политики региона: 8 800 100 56 61.