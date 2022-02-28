Ташкент, 28 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Более 2000 участников вышли поддержать в минувшие выходные благотворительный забег"Save Aral в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

maxmann Забег

Мероприятие организовано Федерацией лёгкой атлетики совместно с министерством развития спорта Узбекистана, Национальным олимпийским комитетом, АО «Узбекнефтегаз» и хокимиятом (мэрией) города Ташкента.

Среди тех, кто принял участие в забеге, — профессиональные спортсмены, студенты, школьники, пенсионеры, любители лёгкой атлетики и гражданские активисты, призывающие своим участием обратить внимание на ряд социально важных и актуальных вопросов, связанных с охраной здоровья населения и защитой окружающей среды.

Международные благотворительные забеги Save Aral проводятся по городам Узбекистана с 2019 года. Спортивный марафон направлен на поддержку мероприятий по смягчению последствий высыхания Аральского моря и восстановления региона Приаралья, популяризации здорового образа жизни среди населения и интеграцию в активное спортивное сообщество людей с инвалидностью.