Гуйян, Китай, , 08:21 — REGNUM Четырнадцать человек оказались под завалами в результате аварии на угольной шахте, произошедшей в уезде Чжэньфэн провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Шахта hangela

По данным отдела по связям с общественностью Цяньсинань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйясжоу, который управляет округом Чжэньфэн, авария, предварительно расцененная как обрушение крыши шахты, произошла около 8:40 утра по пекинскому времени 25 февраля на угольной шахте Саньхэ Шуньсунь.

Местные власти направили на место происшествия спасателей, сотрудников полиции и медицинских работников. Спасательная операция продолжается.