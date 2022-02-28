Москва, 28 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. ЦБ РФ 25 февраля помог рублю немного восстановиться после сильнейшего обвала накануне, но о возвращении на уровни до 24 февраля пока речи, видимо, не идёт, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

На Московской бирже по итогам закрытия торгов пятницы курс доллара США довольно чувствительно упал, на 2,5%, до 83 руб. (-2 руб. 11 коп.), а евро снизился чуть сильнее — на 2,6%, до 93 руб. (-2 руб. 50 коп.).

Падение доллара и евро связано, безусловно, с валютными интервенциями ЦБ РФ. Ситуация на Мосбирже к вечеру 25 февраля немного успокоилась.

Однако в выходные появились новости о новых санкциях Запада, способных серьёзно повлиять на валютный рынок.

Так, ряд российских банков, которые уже находятся под санкциями коллективного Запада, будет отключён от платёжной системы SWIFT, хотя точный список банков, которые будут отключены, пока неизвестен.

В некоторых западных СМИ появилась информация о том, что Евросоюз и США готовы ввести санкции против ЦБ РФ, заблокировав его операции по покупке и продаже валюты и сделав невозможным или крайне затруднительным осуществление валютных интервенций.

Появилась также информация о возможной блокировке части международных резервов ЦБ РФ, находящихся за рубежом, и даже оценки, согласно которым за рубежом находится почти 60% золотовалютных резервов Банка России, однако официального подтверждения такой информации не было.

Сегодня, 28 февраля, с утра торги на Мосбирже закрыты. По данным ЦБ РФ, торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 по мск.

С учётом возникшей неопределённости относительно будущих санкций на сегодняшний день курс рубля ожидается в 83−86 руб., а курса евро — в 93−96 руб.

Но если ЦБ РФ уже с сегодняшнего дня не сможет проводить валютные интервенции, доллар уже сегодня может превысить 90 рублей, евро — 100 рублей. Хотя в таком случае очень вероятна остановка биржевых торгов.

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