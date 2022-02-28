Тюмень, 28 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Тюмени за год средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья увеличилась на 20,25 тыс. рублей, в новостройках — на 13,85 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба федеральной компании недвижимости «Этажи».

nattanan23 Стоимость жилья

А именно, в январе 2021 года средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Тюмени составляла 78,9 тыс. рублей, в новостройках — 79,92 тыс. рублей. В январе 2022 года соответственно 99,15 тыс. рублей и 93,77 тыс. рублей.

Отмечается, что с июня 2020 года, когда стал активно расти спрос на жильё в связи с ослаблением первой волны пандемии и запуском льготной ипотеки, средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Тюмени выросла с 70,6 тыс. рублей за «квадрат» на 40%, на рынке новостроек — с 68,8 тыс. рублей за «квадрат» на 36%. С тех пор на рынке жилой недвижимости динамика роста не ослабевает.

Директор тюменского офиса федеральной компании недвижимости «Этажи» Павел Карнаухов обращает внимание на то, что нестабильная геополитическая ситуация приводит и к нестабильности на рынке недвижимости.

Эксперт пояснил, что фактически рынок недвижимости поделился на собственников, которые спешат продать свои объекты на этапе пиковых цен и они по-своему правы, поскольку продолжающееся повышение ипотечных ставок приведёт к стагнации на рынке вторичного жилья. А есть собственники жилья, решившие отложить его продажу. И у них своя правда — цены на недвижимость цикличны и после периода спада, они отыгрывают утерянные позиции и прирастают.

«Сейчас очень важно чётко понимать стратегию дальнейшего обращения с полученным от продажи капиталом. Главное при продаже своей недвижимости и оформлении ипотеки на новую сразу подбирать встречный вариант. Если покупка нового жилья предполагается с привлечением заёмных средств, то ждать ипотечных ставок ниже в ближайшей перспективе не стоит. Не исключён вариант покупки недвижимости на этапе спада цен, но для этого надо набраться терпения и рассчитывать только на свои деньги. Сейчас рынок очень волатильный и с каждым клиентом мы четко проговариваем стратегию продажи и покупки, чтобы нивелировать все риски. И в нынешних условиях это оптимальная стратегия», — отметил Павел Карнаухов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с применением средств инфраструктурных облигаций будет построено более 720 тысяч кв. м жилья на Московском тракте, а также возводится в микрорайоне Плеханово новый жилой комплекс на площади 51 га.