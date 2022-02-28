Чита, , 08:18 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 среди детей в Забайкалье снизилась по всем возрастным группам, однако, по словам руководителя управления территориального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, назвать это снижение значимым пока нельзя. Её слова 28 февраля цитирует пресс-служба правительства региона.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В течение недели на дистанционный формат обучения переводилось 29 школ в 15 районах, 109 классов в 37 школах в 18 районах и Чите.

Приостанавливалась работа в девяти дошкольных образовательных учреждениях семи районов и девяти групп в шести ДОЛ в четырёх районах и Чите. Из средних специальных учебных заведений только одна группа была переведена на дистанционный формат обучения», — сообщила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Общее число жертв составляет уже 2491 человек (+6 за сутки).

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