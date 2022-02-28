Оренбург, 28 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области проверка системы оповещения населения переносится на более поздний срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Мэрия Кемерова Система оповещения

Напомним, планировалось, что проверка пройдет 2 марта. Однако рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновении ЧС межрегионального и федерального характера приняла решение о переносе мероприятия на более поздний срок. Время не уточняется.

Стоит отметить, система оповещения населения комплексно проверяется дважды в год — в первую среду марта и октября.