Абакан, , 08:18 — REGNUM В городе Абакане (Хакасия) возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате электротравмы. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, 27 февраля в одной из квартир Абакана было обнаружено тело 13-летней девочки с признаками поражения электрическим током. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Предварительное следствие установило, что 27 февраля девочка принимала ванну, держа в руках мобильный телефон с подключенным в сеть через удлинитель зарядным устройством. В какой-то момент родственники услышали её крик о помощи. Войдя в ванную комнату, они обнаружили ребёнка без сознания в наполненной водой ванне. Телефон был погружён в воду. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть школьницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельную электротравму получил на кухне своей квартиры 35-летний житель Волжского Волгоградской области.

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