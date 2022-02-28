Пекин, 28 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Число пользователей Интернета в Китае в декабре 2021 года превысило 1,03 млрд человек, что почти на 43 млн больше, чем в конце 2020 года, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Уровень проникновения Интернета достиг 73%, согласно отчету о развитии Интернета в Китае, опубликованному Китайским информационным центром сети Интернет. Среди пользователей Интернета около 27,5% проживают в сельской местности, а 11,5% имеют возраст от 60 лет и старше, говорится в отчете.

В отчете также подчеркивается растущий объем услуг для онлайн-офисов и онлайн-здравоохранения с 469 млн и 298 млн пользователей соответственно.