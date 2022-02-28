Москва, 28 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook (Фейсбук), владельцем которой является компания Meta, ведет целенаправленную кампанию по дезинформации жителей России о ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса, сообщает 28 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Facebook

Так, официальные сообщения органов власти в российских СМИ беспардонно блокируются и маркируются указанной соцсетью как фейковые. Параллельно с пометкой «реклама» размещается и специально продвигается откровенно поддельная, лживая информация с логотипами российских СМИ.

Кроме того, наблюдается вал ложных сообщений на граждан России о якобы больших потерях среди российских военных и абсолютно открыто продвигаются призывы к беспорядкам в городах РФ.

При этом еще 22−24 февраля российские СМИ сообщали о том, что Facebook блокировала их материалы с пометкой «ложная информация», и это в первую очередь касалось заявлений российских официальных лиц, представителей органов власти, а также Минобороны РФ и ФСБ. Пометка «фейк» в них ставилась на основании «экспертного заключения» некоего ресурса «Стопфейк», который является польско-украинским ресурсом, действующеим на правах аутсорсинга у этой американской соцсети.

В то же время реальные сообщения со лживой информацией о спецоперации ВС РФ в Facebook никто не удаляет. Также на российскую аудиторию выливается почти непрерывный поток таргетированной рекламы со лживой и никак не подтверждённой информацией и призывы к выходу на несанкционированные акции.

Помимо этого, 26 февраля названная соцсеть заблокировала возможность российским государственным СМИ запускать рекламу и монетизацию, однако был продолжен таргетинг (рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям) с их поддельных страниц, которые запускаются с территории США и Украины. Расчет в данном случае на то, что рядовой пользователь интернета этого не определит.

Также ведется массовая рассылка в мессенджерах, в частности в Viber, от проживающих в США граждан, которые также призывают жителей РФ выходить на массовые несанкционированные акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джо Байденпроведёт телефонный разговор с союзниками, посвящённый спецоперации России на Украине.