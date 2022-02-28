Благовещенск, , 08:18 — REGNUM В бюджете Амурской области на 2022 год заложили 115 млн рублей на обеспечение жильём многодетных. В том числе смогут решить свои жилищные проблемы 13 семей, у которых шесть и более детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе правительства. На эти цели будет выделено 62,8 млн рублей.

Жилье image4you

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На квартиры жителям Байкало-Амурской магистрали с тремя и более детьми, потратят 52,3 млн рублей. На эти средства приобретут жильё десять семей. Кроме того, многодетные семье, в которых восемь детей или больше, получат государственное финансирование на покупку автомобиля или сельхозтехники.

«На эти цели потратят 2,4 млн рублей, что позволит приобрести автомобиль двум многодетным семьям», — рассказала начальник отдела организации социальных выплат и пособий минсоцзащиты населения области Ольга Дмитриева.

Как сообщало ИА REGNUM, в городской думе Белогорска мать пятерых детей 10 февраля получила отказ от депутатов выделить её семье из бюджета города крупную сумму на улучшение жилищных условий. По специальной программе семья могла получить на эти цели до 5 млн рублей.