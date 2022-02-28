Надеждинский район, Приморский край, 28 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Надеждинском районе произошло ДТП с несовершеннолетней за рулём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Авария

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Установлено, что в селе Вольно-Надеждинское 17-летняя девушка за рулем Toyota Vanguard не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в частный дом.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя, 18-летняя пассажирка, а также мужчина, который в этот момент находился в доме. Всех доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В отношении девушки-водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и административное производство по факту ДТП, в результате которого причинен вред здоровью.

К административной ответственности за передачу права управления транспортным средством привлечена собственница автомашины — опекун несовершеннолетней. Женщине грозит штраф 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе села Романовка Шкотовского района 27 февраля произошло ДТП со смертельным исходом.