Оренбург, , 08:10 — REGNUM В Оренбурге осужден местный житель за кражу госнаград и денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Суд Freesmi.by

В августе 2021 года молодой человек с помощью лома-гвоздодера проник в чужой частный дом и похитил несколько юбилейных медалей, знаков отличия и золотое кольцо, принадлежащее хозяйке дома. Кроме того, он украл медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.», «За боевые заслуги», «30 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.», «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран Труда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.».

Позже оренбуржец совершил еще одно преступление. Из машины своей знакомой мужчина похитил банковскую карту и потратил более 30 тыс. рублей.

Суд первой инстанции приговорил злоумышленника к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Апелляция осужденного оставлена без удовлетворения.