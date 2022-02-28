Джакарта, , 08:09 — REGNUM Пять человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда в деревне Кетанон, провинции Восточная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Один человек умер в больнице, ещё четверо скончались на месте.

В общей сложности 14 человек находятся на лечении в отделении неотложной помощи. Всего в автобусе находился 41 пассажир.

Поезд врезался в хвост автобуса, в результате чего задняя часть автобуса отскочила на 10 метров и повернулась. Подозревается, что водителю автобуса не хватило концентрации.

Как сообщало ИА REGNUM, для прибывающих в Индонезию из-за рубежа карантин, действующий в связи с распространением коронавируса, может быть отменён с середины марта.

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