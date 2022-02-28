Вашингтон, 28 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Телефонный разговор с союзниками, посвящённый спецоперации России на Украине проведёт президент США Джозеф Байден. Это следует из графика американского лидера, распространённого 27 февраля пресс-службой Белого дома.

(сс) The White House Джо Байден

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Уточняется, что разговор состоится по защищённой линии связи в закрытом для прессы режиме. Начало беседы запланировано 28 февраля на 11:15 по времени Вашингтона (19:15 мск).

Поясняется, что американский лидер обсудит с союзниками последние события на Украине, связанные со спецоперацией России. В ходе беседы будет скоординирован общий ответ.

Список участников беседы с главой Белого дома не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Линды Томас-Гринфилд, военные США не будут действовать в воздухе над Украиной.