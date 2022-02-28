Ульяновск, 28 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области смягчили ограничительные меры в части работы детских игровых комнат, аквапарков и предприятий общественного питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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28 февраля в регионе возобновили работу фуд-корты, но при условии, что они будут обслуживать не более восьми человек за одним столом. В целом в торговом зале на одного посетителя должно приходиться не менее 4 кв. метров, а расстояние между столами должно быть не менее 2 метров.

Кроме того, власти разрешили посещать аквапарки с детьми до десяти лет, а также вернулись к работе детские игровые комнаты (с заполняемостью не более 50%).

Ульяновские власти напоминают жителям и учреждениям о необходимости соблюдения обязательных санитарно-эпидемических требований.

В пресс-службе губернатора добавили, что поэтапное смягчение ограничительных мер принимается с учётом обстановки и предложений исполнительных органов власти.

Напомним, что 28 февраля в Ульяновской области вернулись к очному обучению все школы, которые были на «дистанте» с 31 января. Также отменили QR-коды для посещения музеев, библиотек, салонов красоты, саун, бассейнов, фитнес-центров. Кроме того, вернули свободный доступ в торговые центры, но только в будни дни до 18:00.

Как сообщало ИА REGNUM, количество лабораторных тестов в Ульяновской области достигло 1 879 721. На 26 февраля в регионе официально подтверждён 166 251 случай заражения, выздоровели 151 016 человек, умерли от ковида 4311 жителей.