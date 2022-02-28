Уфа, , 08:02 — REGNUM Административную ответственность за несоблюдение сроков направления ответа на депутатский запрос могут ввести в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщат пресс-служба государственного собрания республики.

Депутаты в поликлинике Елена Кузнецова

Сообщается, что депутаты госсобрания региона намерены рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 11.1 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях».

Данным проектом закона предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение сроков направления ответа на депутатский запрос.

«Сегодня Кодексом об административных правонарушениях предусматривается ответственность за невыполнение законных требований выборных лиц или за препятствование их деятельности. При этом затягивание с ответами на депутатский запрос под статью КоАП не попадает, хотя тоже создает препоны и затрудняет отстаивание интересов избирателей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Согласно документу, за несоблюдение установленных сроков предоставления сведений депутату госсобрания должностное лицо госоргана Башкирии, органа местного самоуправления, предприятия или общественной организации планируют штрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей.

Такой же размер штрафа предусмотрен за нарушение сроков предоставления информации депутату представительного органа муниципального образования, выборному должностному лицу местного самоуправления, члену выборного органа местного самоуправления.

«Депутатские запросы — это серьезный инструмент решения проблем избирателей. С его помощью реализуется контрольное право депутатов. Должностные лица не просто дают информацию, а фактически держат ответ за свою деятельность, за решение проблем и допущенные недоработки. Именно в этом суть запроса и ответа на него. Кроме того, депутатский запрос может содержать требование об устранении нарушения прав, то есть выполняет функцию защиты граждан через обращение к депутату», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Отмечается, что затягивание сроков уменьшает эффективность этого инструмента, в связи с чем введение административной ответственности представляется оправданной мерой. Проект закона направлен на укрепление институтов публичной власти в интересах граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены внести изменения в закон о племенном животноводстве.