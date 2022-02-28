Чита, 28 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе оперативного совещания 28 февраля поставил задачу довести информацию о государственных мерах поддержки, которые приняты правительством России в сфере туризма. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Расширена государственная поддержка инициатив в сфере туризма, на три года запланированы 13 миллиардов рублей. Необходимо, чтобы наши предприниматели участвовали в этой работе и получили средства.

Также край в рамках государственной программы в сфере развития туризма может получить субсидии на создание инженерно-транспортной инфраструктуры — 2,4 миллиарда рублей будут распределяться среди субъектов в ближайшее время на 2022 год.

На последующие годы сумма будет расти, поэтому надо обратить внимание на соответствующие туристические проекты и обратиться за получением средств на развитие инфраструктуры», — пояснил глава Забайкалья.

Известно, что отбор регионов, которым предоставят субсидии на обеспечивающую инфраструктуру в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будет проводить Минстрой РФ. Предложения по распределению средств будут далее рассмотрены президиумом правительственной комиссии по развитию туризма под председательством Дмитрия Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Забайкалья на сегодня имеется 150 туристических объектов, работает 186 коллективных средств, оказывающих услуги по размещению, зарегистрировано в федеральном реестре туроператоров 18 организаций, осуществляют свою деятельность 92 турагентства, и идет активная работа по созданию и сертификации брендовых маршрутов.

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