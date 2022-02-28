Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:52 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием инкассаторского автомобиля. Водитель машины сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла вечером 26 февраля. Инкассаторский автомобиль сбил свердловчанку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщину доставили в больницу. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Оказалось, что свердловчанка работала в школе. Учительница скончалась в больнице.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проведения расследования они определят причину аварии.