Шэньян, Китай, , 07:52 — REGNUM Полиция города Шэньян на северо-востоке Китая арестовала четырех подозреваемых за то, что с 2018 года помогали 36 иностранцам нелегально работать в стране по поддельным документам, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального иммиграционного управления Китая (NIA), в число этих четверых входят два иностранца, подозреваемых в выполнении работы посредников, и два гражданина Китая, которые были идентифицированы по фамилиям Чжан и Лэй и предположительно подделали документы, необходимые иностранцам для работы в Китае, согласно NIA.

36 иностранцев, рассеянных по нескольким городам Китая, были репатриированы.