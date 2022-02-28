Пекин, 28 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В общей сложности 253 млн пассажирских поездок было совершено поездами в Китае во время 40-дневного туристического ажиотажа на Праздник весны, показали данные железнодорожных властей, сообщает агентство Синьхуа

颐园新居 Высокоскоростной поезд в Китае

По данным China State Railway Group, этот показатель оказался на 16% выше, чем за аналогичный период пиковых поездок в 2021 году. Кроме того, за 40-дневный период в этом году китайские железные дороги перевезли около 420 млн тонн грузов, что на 1,4% больше в годовом исчислении.

Министерство транспорта ожидало, что общее количество пассажирских поездок, совершенных во время пика путешествий, достигнет 1,05 млрд, что на 20,7%больше, чем в 2021 году.

Пик путешествий на Праздник весны в 2022 году пришелся на период с 17 января по 25 февраля. Во время сезона путешествий, также известного как Чуньюнь, многие китайцы отправляются в путешествие, чтобы воссоединиться со своими семьями на Китайский Лунный Новый год, который в этом году выпал на 1 февраля.