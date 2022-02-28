Чита, , 07:49 — REGNUM В Забайкалье обнародованы промежуточные итоги работы единой службы 122, которая создана с целью оперативной помощи гражданам по оказанию медицинской помощи, особенно в условиях пандемии COVID-19. Как отметила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова во время оперативного совещания 28 февраля, в службе практически нет неотвеченных звонков. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Единый номер экстренных служб 112 Mimooh

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«Мы зашли в зеленую зону, у нас практически нет неотвеченных звонков. Если имеются пропущенные вызовы, то они обязательно обрабатываются обратными звонками. Всего в единой службе 122 трудоустроено 40 операторов. Большинство звонков, которые поступают, а их всего 6320 за неделю, 45% из них — это вызов врача на дом и справочная информация», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 145 074 (+1483 за минувшие сутки). Забайкальская еединая служба 122 работает круглосуточно. Операторы принимают обращения по определенным алгоритмам вопросов и ответов.

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