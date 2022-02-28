Абакан, 28 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Ещё два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в правительстве республики.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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По информации оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали 72-летний и 91-летний мужчины.

С начала 2022 года в регионе умерли уже 232 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 387 носителей коронавируса, выздоровели 228 человек.