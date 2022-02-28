Шимановск, Амурская область, , 07:49 — REGNUM В городе Шимановск Амурской области произошёл пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В огне погиб мужчина, сообщили 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Квартира после пожара Kaluga.sledcom.ru

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Открытое горение сотрудники пожарной службы ликвидировали в течение десяти минут. На соседние квартиры пожар не распространился.

Возгорание случилось ночью 28 февраля. Причины ЧП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в результате пожара в частном деревянном доме в городе Шимановске погибли четыре человека, в том числе годовалый мальчик и одиннадцатилетняя девочка.