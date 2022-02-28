Новосибирск, , 07:46 — REGNUM Бывшему замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергею Ставицкому изменили меру пресечения. Об этом сообщил Ленинский районный суд Новосибирска.

Домашний арест Vassilis

«Суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Доготарь Л.Н. о продлении меры пресечения с содержания под стражей в отношении Ставицкого С.В., — говорится на сайте суда. — Постановлением суда Ставицкому С.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток до 19 марта 2022 года».

Напомним, Ставицкий проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Он был задержан в марте 2021 года.

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