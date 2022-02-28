Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге загорелся частный дом на двух хозяев. Одну его половину занимали мигранты. Их пустил в дом застройщик. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области.

hansbenn Пожар

Пожар начался в части здания, где проживали мигранты. По информации спасателей, те построили в доме тандыр и пекли лаваш на продажу. Это стало возможной причиной возгорания.

В здании могли находиться только мигранты. Хозяева другой его части живут в отдельном доме на том же участке.

Для тушения пожара привлекли шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Оставались ли люди в доме, когда начался пожар, пока неизвестно. Информации о пострадавших или погибших нет.