Владивосток, 28 февраля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки на номер горячей линии в Приморье поступило 33 звонка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

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Отмечается, что жители региона чаще всего жалуются на необоснованно высокие цены на бытовую технику, обувь и хозтовары.

«Мы ежедневно проводим мониторинг цен в крупных торговых сетях и несетевых магазинах. По случаям выявления резкого повышения цен материалы направляются в антимонопольную службу для проведения расследования причин роста цен», — пояснил министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье начала работу горячая линии по регулированию цен.