Шанхай, Китай, 28 февраля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Экономический центр Китая Шанхай активно наращивает свои библиотечные ресурсы, поскольку местные власти стремятся поощрять привычки к обучению, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

По данным Шанхайской ассоциации науки и технологий, ожидается, что программа, направленная на создание библиотек у порога людей, позволит обеспечить жителей ресурсами для чтения в пределах 15 минут ходьбы от любой части города.

В настоящее время в Шанхае используется 131 общественная библиотека, и более 20 других находятся в стадии строительства. Сайты для публичного чтения распределены по всем 16 районам Шанхая.

Некоторые библиотеки связаны с центрами общественных услуг, парками, школами и торговыми центрами, и некоторые из них называются научными кафе или научными домами, а не библиотеками.

Общественная библиотека в оживленной финансовой зоне Шанхая Луцзяцзуй в Новом районе Пудун стала популярным местом для занятий детской наукой.

Представитель общины в районе Хуанпу И Сяоцзин сказал, что с повышением уровня жизни духовные потребности жителей возрастают. Публичные библиотеки — это социальные площадки для удовлетворения потребностей людей.