Москва, 28 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных юридических и физических лиц, выпустил Банк России. Об этом сообщается в распространённом 27 февраля заявлении Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Уточняется, что требование российского финансового регулятора не распространяется на заявки, поданные до 07:00 мск 28 февраля. Именно в этот момент решение Центробанка вступает в силу.

Отчёт об исполнении предписания должен поступить в ЦБ в течение пяти рабочих дней с даты направления Банком России этого документа. Все документы должны направляться в Центробанк в электронном виде, с электронной подписью уполномоченного лица участника рынка ценных бумаг.

Отмечается, что предписание выпущено в связи со сложившейся критической ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты интересов и прав инвесторов на финансовых рынках.