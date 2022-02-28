Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области продолжился рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, 27 февраля в регионе официально подтверждено 2055 случаев заражения SARS-CoV-2, что на 115 больше, чем было выявлено 26 февраля (1940).

Количество лабораторных тестов в Ульяновской области достигло 1 879 721, в том числе 27 февраля сделано 3277 исследований на коронавирус.

Напомним, ранее власти региона заявляли, что 62% всех заболевших за неделю составляют жители Ульяновска. Также высокий уровень заболеваемости регистрировали в Новоульяновске и ещё в четырёх районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области зарегистрирован ещё 91 случай заражения штаммом «Омикрон». Отмечало, что все вновь заболевшие чувствуют себя хорошо.