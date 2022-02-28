Пермь, 28 февраля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Пермском крае в течение недели (28 февраля — 4 марта) ожидается теплая погода с небольшим количеством осадков, а в выходные дни (5−6 марта) — сильные снегопады. Об этом сообщает портал научного-популярного проекта «Метеоролог и Я».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы

Отклонение температуры воздуха от нормы составит +6°С. Малое количество осадков будет компенсировано за счет мощных снегопадов, которые придутся на выходные.

Ночные температуры воздуха сохранят отрицательное значение (до — 17°С), а дневные — достигнут положительных. На территории Прикамья прогнозируют мокрый снег.