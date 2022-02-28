Кемерово, , 07:29 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 февраля, медицинскую помощь получают 16 576 пациентов с COVID-19. Днём ранее — 16 652 пациента, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 811 случаев заражения коронавирусом. За это же время шесть пациентов скончались, 881 человек выздоровел.

Всего на территории региона зарегистрировано 144 489 случаев заражения коронавирусом, 125 796 человек выздоровели, 2117 пациентов скончались.