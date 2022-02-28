Шимановск, Амурская область, , 07:44 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя амурского Шимановска, который похитил в Чите девушку и увёз её в Хабаровск. Дело направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Похищение Meelimello

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По версии следствия, похищение было совершено в ноябре 2021 года. Мужчина увёз из Читы 18-летнюю девушку, у которой с собой не было ни денег, ни документов. В Шимановске девушка сбежала и обратилась в правоохранительные органы. Похитителя задержали.

Мужчина сначала отрицал свою вину, а затем признал, что увёз девушку против её воли, угрожая ей насильственными действиями. Ранее молодой человек состоял с похищенной в отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре два жителя Сунтарского района Якутии были арестованы по подозрению в похищении человека. Один из похитителей приревновал потерпевшего к своей сожительнице.