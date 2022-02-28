Владивосток, , 07:35 — REGNUM Прошедшие выходные 26−27 февраля и конец недели в связи с политической обстановкой сильно отразились на ценах на автомашины — средняя цена пошла вверх, сообщает российский автомобильный портал «Дром».

Авторынок Vladtime.ru

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Ещё 23 февраля в России средняя цена автомобиля на «Дроме» была в пределах 1 206 000 рублей.

24 февраля 20% продавцов подняли цены и средняя цена выросла за день на 14% до 1 375 000 рублей.

На следующий день уже 50% продавцов переписали цену в своих объявлениях и средняя цена прибавила относительно четверга ещё 28% и достигли 1 769 000 рублей.

26−27 февраля отмечалась умеренная коррекция цен, они пошли вниз до 1 458 000 рублей. Таким образом, за четыре дня машины подорожали на 13%.

«Средняя цена на праворульные авто не старше 7 лет за четыре дня не претерпела изменений, но если смотреть с начала третьей декады февраля, то цены на такие машины выросли на 6% с 1 276 000 в среднем до 1 355 000 рублей», — отметили эксперты «Дрома».

На Дальнем Востоке средняя цена на автомобили упала на 6% с 738 тыс. рублей до 695 тыс. рублей. Вместе с ней продавцы стали менее охотно выкладывать объявления. Предложения сократились на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские компании, участвующие во внешнеторговой деятельности, 25 февраля начали останавливать приём ставок на аукционах подержанных японских машин.