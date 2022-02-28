Пермь, 28 февраля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Перми в результате обрушение наледи с кровли дома серьезные травмы получил прохожий. Об этом сообщают СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега с крыши

Несчастный случай произошел 26 февраля в Мотовилихинском районе города. Скопившийся снег упал со здания на 29-летнего мужчину, который шел в это время возле дома.

Пермяк доставлен в больницу. У него диагностировали переломы и сотрясение головного мозга.