Москва, , 07:09 — REGNUM Европейская валюта торгуется выше 127 руб. на рынке Forex, что является историческим максимумом. Это следует 28 февраля из данных торгов.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Американская валюта также возросла в цене, она торгуется на уровне 113,5 рублей. Эксперты объясняют скачок курса тем, что финансовые организации используют замешательство населения на фоне ввода санкций в отношении России, чтобы увеличить свою прибыль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк России стабилизирует ситуацию на валютном рынке.

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