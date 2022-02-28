Москва, 28 февраля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Европейская валюта торгуется выше 127 руб. на рынке Forex, что является историческим максимумом. Это следует 28 февраля из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Американская валюта также возросла в цене, она торгуется на уровне 113,5 рублей. Эксперты объясняют скачок курса тем, что финансовые организации используют замешательство населения на фоне ввода санкций в отношении России, чтобы увеличить свою прибыль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк России стабилизирует ситуацию на валютном рынке.