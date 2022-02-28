Оренбург, , 07:06 — REGNUM В Оренбургской области в 2022 году в рамках нацпроекта отремонтируют десять мостов и восемь участков дорог. Это объекты, имеющие наибольшее транспортное значение и входящие в региональную опорную дорожную сеть, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт моста

На дорожную деятельность в регионе выделят более 11,5 млрд рублей. Большинство объектов и проектов, где пройдут ремонты, выбраны с учетом запроса жителей области.

С 2022 года в составе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» есть отдельная программа по искусственным сооружениям. В 2022 году в нее вошла реконструкция шести мостов, ремонт одного и капремонт трех сооружений. Работы пройдут на объектах в Адамовском, Тюльганском, Переволоцком, Бузулукском, Грачевском районах, а также в Гайском и Кувандыкском городских округах и городе Орске. Общая протяженность ремонтируемых участков составит более 600 погонных метров.

Стоит отметить, в 2021 году в Оренбуржье отремонтировали 765 километров дорог, из них по нацпроекту — более 390 километров региональных и межмуниципальных дорог, включая 172 километра, которые обновили капитально.