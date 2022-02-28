Пекин, , 07:06 — REGNUM Более 5 млн пассажиров прошли через два крупных аэропорта в островной провинции Хайнань на юге Китая во время 40-дневного пика перевозок на Праздник весны, который завершился 26 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

В международном аэропорту Хайкоу Qa003qa003

Международный аэропорт Хайкоу Мэйлань в столице провинции обслужил 19 673 рейса, а его пассажиропоток достиг 2,46 млн человек, при этом эти показатели соответственно увеличились на 35,4% и 37,2% в годовом исчислении.

Международный аэропорт Санья Феникс обслужил 16 424 рейса и около 2,54 млн пассажиров, что на 21,2% и 24,3% больше в годовом исчислении.

Пиковый период путешествий на Праздник весны в 2022 году длился с 17 января по 25 февраля. Во время туристического сезона многие китайцы решили отправиться на тропический остров на китайский Лунный Новый год, который отмечался 1 февраля этого года.