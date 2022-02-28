Якутск, 28 февраля 2022, 07:08 — REGNUM В число авиакомпаний, получивших уведомление об отзыве самолётов Boeing 737, попала «Якутия». Перевозчик получил соответствующее уведомления от поставщика воздушных судов, сообщил «Коммерсант».
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По информации ЯСИА, якутская авиакомпания продолжает работать в обычном режиме, не смотря на санкции.
Там также подчеркнули, что основным приоритетом работы предприятия остаётся безопасное воздушное сообщение внутри России. Международные рейсы «Якутия» перестала совершать.
Как сообщало ИА REGNUM, продажу самолётов и оборудования запретит Евросоюз российским авиакомпаниям. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Причина запрета — спецоперация России в Донбассе.