Наньнин, Китай, 28 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Пограничная полиция Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая сообщила, что недавно она изъяла более 7 кг героина и арестовала семерых подозреваемых в торговле наркотиками, передает 27 февраля агентство Синьхуа.

ElIndignado653 Нет наркотикам

В конце января пограничная полиция получила сообщение о том, что банда наркоторговцев планировала переправить наркотики в Китай через уезд Дасинь, который граничит с Вьетнамом. Местные бюро общественной безопасности и соответствующие департаменты немедленно начали операцию.

Подозреваемый был замечен на шоссе. На месте было изъято 20 упаковок наркотика общим весом 7 кг. Затем полиция разыскала еще шестерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и шестерых наркоманов. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого дела.