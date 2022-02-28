Красноярск, 28 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, на юге Таймырского муниципального района 28 февраля местами ожидается сильный южный ветер, порывы будут достигать 16−21 м/с, метель.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер

В Туруханском районе, а также в центральных и южных районах края и в Хакасии прогнозируется сильный западный ветер, местами порывы 15−18 м/с. Порывы ветра в горах Хакасии будут достигать 24 м/с. Кроме того, ожидается метель

На дорогах центральных и южных районов Красноярского края, Хакасии и Тувы прогнозируется гололедица.

28 февраля в горных районах края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в начале марта.

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