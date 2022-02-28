Пекин, 28 февраля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности Китая направило рабочую группу для проведения и руководства расследованием крупного дорожно-транспортного происшествия в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Около 14:30 по пекинскому времени 26 февраля сильно перегруженный тяжелый самосвал перевернулся и врезался в микроавтобус, в результате чего все шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, погибли.

Предварительные расследования показывают, что, когда транспортное средство-нарушитель поворачивало на спуске в городе Юйси, оно перевернулось из-за большой нагрузки, которая более чем в два раза превышала его грузоподъемность, в сочетании с отказом тормозов и плохой управляемостью.

Местная полиция приняла законные меры в отношении водителя грузовика. Министерство запросило детальное расследование аварии и оценку ответственности в соответствии с законом.