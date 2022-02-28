Тюмень, , 07:50 — REGNUM В Тюмени удивлены позицией некоторых деятелей шоу-бизнеса и спорта, которые выступают против спецоперации России по защите Донбасса. Когда украинским фашистам пришло время отвечать за свои деяния, у них находятся десятки защитников, выразил недоумение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тюменский журналист Николай Смирнов.

Специальная военная операция России по защите Донбасса © ИА REGNUM

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«Да, я Zа то, что сейчас происходит в Украине. И у меня есть на то и личные, и просто человеческие мотивы, — написал Николай Смирнов. — В городе Славянск живут мои дальние родственники. И они, мягко говоря, сильно не в восторге от того, что творится на Донбассе восьмой год. У меня есть хороший приятель, автомеханик. В его дом в Донецке прилетел «Град» и разнёс его к чертовой матери».

Тюменский журналист подчеркнул, что ему «не нравится, когда люди стреляют друг в друга, но бывают ситуации, когда делать приходится».

«Сейчас — именно такое время. Восемь лет в соседней стране разгул неонацизма. Ну вспомните — факельные шествия, эсэсовская символика, портрет Бандеры. И в это же время — запрет на русский язык, избитые за георгиевские ленточки ветераны на 9 Мая, люди, в одночасье ставшие «особями» — это слова главы государства! Восемь лет никто не обращал внимания, что на юго-востоке Украины творится настоящий геноцид. Вдумайтесь — 150 детей погибло на Донбассе за это время. Или загуглите — Горловская мадонна, или пляж в Зугрэсе. Только не на ночь глядя, а то спать не будете. И никто не возмутился, не вышел с плакатиками на площади городов! А теперь, когда фашистам пришло время отвечать за свои деяния, у этих нелюдей находятся десятки защитников!», — не скрывает возмущения Николай Смирнов.

«Украина, вступившая в НАТО — это нож у горла нашей страны. Потому что на ее территории тут же разместят ракеты, и их подлётное время будет меньше, чем успеет среагировать ПРО. Готовы жить под прицелом? Я нет. И поэтому полностью поддерживаю операцию в Украине. До полной капитуляции её властей», — подытожил журналист из «Тюменского времени».

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР проводится с 24 февраля 2022 года.

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