Петропавловск-Камчатский, , 06:56 — REGNUM На Камчатке по поручению губернатора края Владимира Солодова будет создан специальный штаб для мониторинга экономической ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В штаб войдут представители правительства Камчатки, крупнейших банков, налоговой и казначейства.

Глава региона поручил обеспечить деятельность всех органов власти в случае перебоев в работе различных информационных систем.

«Нужно принять меры по обеспечению резервных каналов связи с гражданами, механизмов обратной связи», — сказал Солодов.

Банковская система в крае работает стабильно, без сбоев, хотя отмечается повышенный спрос на банковские услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники Якутска получили распоряжение держать на особом контроле вопрос по размещению прибывших в регион жителей Донбасса. В городе организуют пункт для размещения людей.