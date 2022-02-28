Пекин, 28 февраля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Китайский рынок мобильных игр зафиксировал рост выручки в январе, свидетельствуют данные недавнего отраслевого отчета, сообщает агентство Синьхуа.

Ubisoft.com Скриншот видеоигры «Just Dance»

Выручка от продаж на рынке достигла около 22,24 млрд юаней (около $3,51 млрд) в прошлом месяце, увеличившись на 17,76% в годовом исчислении, говорится в отчете, опубликованном CNG, исследовательским институтом игровой индустрии.

Выручка также увеличилась на 20,25% по сравнению с декабрем 2021 года, говорится в отчете. Выручка от зарубежных продаж мобильных игр, разработанных в Китае, в январе составила около $1,6 млрд, что на 5,27% больше, чем месяцем ранее.